Елизавета II в 12-й раз стала прабабушкой

Принцесса Беатриса Йоркская родила девочку

Внучка королевы Великобритании, принцесса Беатриса Йоркская, родила девочку. Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз. О радостном событии официально сообщили на сайте Букингемского дворца.

Принцесса Беатриса - дочь второго сына монарха, принца Эндрю – замужем за Эдоардо Мапелли-Моцци. Супруги, как отмечается в сообщении, рады объявить о том, что их дочь благополучно родилась в субботу 18 сентября в больнице Челси и Вестминстера в Лондоне. Вес ребенка - 2,77 кг.

"Бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки новорожденного были проинформированы и рады новости", - пишет придворная пресс-служба.

Статус одиннадцатикратной прабабушки Елизавета II получила совсем недавно: 4 июня у ее внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл родилась дочь Лилибет Диана. Десятого правнука - Лукаса Филипа - монарху родила 21 марта дочь принцессы Анны Зара Тиндалл.

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