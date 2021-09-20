Путин назвал трагедию в Перми огромной бедой для России

Власти примут все необходимые меры для помощи семьям погибших и пострадавших

У президента России Владимира Путина началась встреча с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Беседу ранее отложили из-за стрельбы в университете в Перми. Жертвами трагедии стали шесть человек, еще 28 человек получили ранения.

"Начать хочу со слов соболезнования в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Перми. Прекрасно понимаю при этом, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда, и не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны", - заявил Путин.

Глава государства пообещал: правоохранительные органы сделают все необходимое, чтобы расследовать преступление, а власти примут меры для помощи семьям погибших и пострадавших.

Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском госуниверситете. Нападавший выстрелил в сторону полицейского при задержании и был ранен ответным огнем. В настоящее время он находится в критическом состоянии в больнице.

21 сентября объявлен в Пермском крае днем траура.

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