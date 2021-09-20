"Единая Россия" лидирует на выборах в Москве

В Мосгоризбиркоме озвучили данные по итогам обработки 99,81% протоколов
В Мосгоризбиркоме озвучили данные по итогам обработки 99,81% протоколов.
Как сообщает РИА Новости, средняя явка избирателей на парламентских выборах в столице составила 49,5%.
Партия "Единая Россия" на выборах в Госдуму в Москве набирает 36,98% голосов, КПРФ - 22,66%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" - 7,34%, "Новые люди" - 7,09%.
В России завершилось многодневное голосование, которое проходило с 17 по 19 сентября. По предварительным данным, партия "Единая Россия" лидирует по федеральным спискам и в голосовании по одномандатным округам. Окончательные результаты ЦИК озвучит в пятницу.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram