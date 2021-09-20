Партии подводят первые итоги выборов в Госдуму

В новый парламент проходят пять политических объединений

В Госдуме восьмого созыва будет пять партий. "Единая Россия" сохранит конституционное большинство. Таковы предварительные итоги прошедших в воскресенье выборов. После обработки почти ста процентов протоколов лидирует "Единая Россия" - более 49 процентов голосов по федеральным спискам. Как сообщили в Центризбиркоме, единороссы получают также 199 мест по одномандатным округам. По данным на этот час, преодолев 5-процентный барьер, в парламент проходят также КПРФ, ЛДПР, партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые люди".

Проведя процедуру предварительного голосования и серьезно обновив свои ряды, партия "Единая Россия" изначально была нацелена на высокие результаты. Стратегической целью было получить конституционное большинство в новом парламенте. И с этой задачей, согласно промежуточным итогам выборов, единороссы уверенно справились.

"Голосование, действительно, происходило в такой честной, конкурентной борьбе, по итогам которой "Единая Россия" одержала чистую и убедительную победу", - прокомментировал Андрей Турчак, секретарь генерального совета партии "Единая Россия".

По данным ЦИКа, "Единая Россия" набирает 49 процентов голосов. Её представители уверенно побеждают и в большинстве одномандатных округов. Причем даже в достаточно сложных для партии регионах. Таких, например, как Дальний Восток. Или Москва, где свою роль, конечно, сыграл уровень народной поддержки Сергея Собянина. Он предложил москвичам поддержать определенных кандидатов, среди которых, кстати, были не только единороссы. И все эти люди в итоге победили в своих округах.

"Москвичи проявили очень высокую активность — около 50 процентов избирателей пришли на избирательные участки или отдали свой голос в системе электронного голосования. Спасибо вам, друзья, за то, что проявили свою гражданскую позицию. Итоги голосования отражают всю палитру мнений и убеждений, которых придерживаются жители нашего города. Отдельные слова благодарности — команде "Единой России", участники которой прошли каждый район, каждый дом, каждый двор, выслушали нужды и предложения людей, и составили программу, которую нам предстоит реализовать", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Предварительно, "Единая Россия" получает более 300 мандатов в Госдуме восьмого созыва. Убедительную победу единороссы одерживают и во всех тридцати девяти регионах, где выбирали местные заксобрания. То есть и там у "Единой России" теперь будут фракции большинства. Ещё в шести субъектах кандидаты от этой партии выигрывают гонку за пост руководителя региона. В Белгородской области лидирует Вячеслав Гладков. В Мордовии - Артём Здунов. В Пензенской - Олег Мельниченко. В Тверской - Игорь Руденя. В Туве - Владислав Ховалыг. А в Чеченской республике - Рамзан Кадыров.

"Хочу еще раз поблагодарить наших граждан за то доверие, которое они оказали "Единой России". Мы сделаем все, чтобы его оправдать и будем ежегодно отсчитываться перед людьми о выполнении нашей "народной программы", - сообщил Турчак.

В Тульской области лидирует Алексей Дюмин. Он баллотировался как самовыдвиженец. Ещё в двух регионах побеждают кандидаты от оппозиции. В Хабаровском крае первое место занимает представитель ЛДПР Михаил Дегтярёв. В Ульяновской области - коммунист Алексей Русских. Довольно серьезный результат КПРФ демонстрирует и по итогам выборов в парламент, предварительно набирая почти 19 процентов. Это уверенное второе место, учитывая ещё девять представителей КПРФ, которые проходят в Думу по одномандатным округам.

"Мы получили колоссальную поддержку и еще раз благодарим всех друзей и союзников. Благодарим художников, поэтов, тружеников. Благодарим красное "Сормово" и Кировский завод. Благодарим профсоюзы Ленинграда и всех, кто нас поддержал. Я считаю, что вместе мы сумеем поправить ситуацию", - сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Исправить её рассчитывают и в ЛДПР. Эта партия традиционно провела довольно яркую предвыборную компанию. Однако её результаты, семь с половиной процентов, вряд ли удовлетворили либерал-демократов. По сравнению с цифрами пятилетней давности, ЛДПР заметно недобрала голосов. Впрочем, Жириновский, сдаваться не собирается, обещая оппонентам реванш.

"Мы преисполнены решимости бороться эти пять лет за то, чтобы в 26-м году ЛДПР вышла на второе место и была бы наша фракция в два, три раза больше, чем сегодня. Но и сегодня нас уже больше 20 человек, и мы надеемся, что эти пять лет нам помогут", - сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

А вот в стане эсеров, напротив, результатами выборов скорее довольны. По данным ЦИКа, партия "Справедливая Россия - За правду", возглавляемая Сергеем Мироновым, набирает около семи с половиной процентов голосов. Представители этого политического объединения побеждают и в 8 одномандатных округах, что в итоге дает её лидеру определенную надежду.

"Наша партия в четвертый раз подряд становится парламентской, и результаты Единого дня голосования в этом году для нашей партии позитивные… Мы уверенно займем в парламенте третье место", - сказал лидер партии Сергей Миронов.

Впрочем, это вряд ли можно назвать сенсацией. В отличие от результата партии "Новые люди". В российскую политику она ворвалась стремительно, говорят эксперты. И в начале этой предвыборной гонки на неё мало кто ставил. Однако свои пять с лишним процентов, необходимых для того, чтобы попасть в Госдуму, "Новые люди" все-таки набирают.

"Наши первые большие выборы. Немного мы, конечно, волнуемся. Я думаю, вы прекрасно нас понимаете, и многие наши сторонники волнуются вместе с нами. Эти три дня запомнятся нам надолго", - прокомментировал Алексей Нечаев, председатель политической партии "Новые люди".

В целом же в парламент предварительно проходят сразу восемь партий с учётом кандидатов, баллотировавшихся по одномандатным округам. Помимо вышеперечисленных, это "Родина", "Гражданская платформа" и "Партия Роста" Бориса Титова, подчеркнули в ЦИКе. Там же сегодня дали информацию по явке. Она превысила 51 процент. А в тех семи регионах, где можно было голосовать онлайн, цифры значительно выше. В Москве, к примеру, свой голос дистанционно отдали 96 процентов из тех, кто зарегистрировался.

"Конечно же, дистанционное электронное голосование будет развиваться. В первую очередь, в крупных городах, в городах-миллионниках. Поскольку, это, во-первых, удобно. Я всегда говорил, что проблема политического участия, то есть проблема явки избирателей, она, в первую очередь, зависит от возможности комфортно и удобно исполнить свой гражданский долг", - прокомментировал Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества.

Это подтвердили и в ЦИКе, который сейчас завершает подсчёт голосов. Впрочем, окончательные результаты выборов в Госдуму восьмого созыва там обещают объявить не раньше пятницы.

Александр Панюшкин, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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