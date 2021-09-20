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Толстой: Можно говорить об уверенной победе кандидатов "списка Собянина"

17:23
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Секретарь московского отделения ЕР прокомментировал предварительные результаты выборов

Секретарь московского отделения "Единой России" Петр Толстой заявил об уверенной победе кандидатов из списка Сергея Собянина.

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"По Москве: мы можем сказать об уверенной победе всех кандидатов "списка Собянина" <…> и о достаточно серьезном результате "Единой России", которая по Москве по партийным спискам сейчас лидирует. Это результат слаженной работы всей большой команды, нашей партийной организации", - заявил Толстой.

По его словам, в условиях пандемии были предприняты все необходимые меры для безопасности избирателей. В частности, в столице организовали онлайн-голосование.

Толстой также отметил, что проведение выборов в течение трех дней "повлияло на высокую мобилизацию, явку".

"Это очень важно, потому что граждане России, жители Москвы фактически еще раз подтвердили легитимность нашей демократической системы своим участием в голосовании", - подчеркнул он.

В России завершились парламентские выборы. Окончательные итоги ЦИК озвучит в пятницу, но уже сейчас известно (предварительные данные публикует пресс-служба ЦИК), что партия "Единая Россия" в будущей Госдуме будет иметь конституционное большинство. Всего в Думу проходят пять партий: партия "Новые люди" и четыре парламентские партии.

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