Толстой: Можно говорить об уверенной победе кандидатов "списка Собянина"

Секретарь московского отделения ЕР прокомментировал предварительные результаты выборов

Секретарь московского отделения "Единой России" Петр Толстой заявил об уверенной победе кандидатов из списка Сергея Собянина.

"По Москве: мы можем сказать об уверенной победе всех кандидатов "списка Собянина" <…> и о достаточно серьезном результате "Единой России", которая по Москве по партийным спискам сейчас лидирует. Это результат слаженной работы всей большой команды, нашей партийной организации", - заявил Толстой.

По его словам, в условиях пандемии были предприняты все необходимые меры для безопасности избирателей. В частности, в столице организовали онлайн-голосование.

Толстой также отметил, что проведение выборов в течение трех дней "повлияло на высокую мобилизацию, явку".

"Это очень важно, потому что граждане России, жители Москвы фактически еще раз подтвердили легитимность нашей демократической системы своим участием в голосовании", - подчеркнул он.

В России завершились парламентские выборы. Окончательные итоги ЦИК озвучит в пятницу, но уже сейчас известно (предварительные данные публикует пресс-служба ЦИК), что партия "Единая Россия" в будущей Госдуме будет иметь конституционное большинство. Всего в Думу проходят пять партий: партия "Новые люди" и четыре парламентские партии.

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