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IT-эксперт: В ДЭГ учтены все законодательные требования к процессу голосования

17:34
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Система очень сложная

Технология дистанционного электронного голосования (ДЭГ) довольно сложная и изощренная. При этом в ней учтены все законодательные требования, предъявляемые к процессу, заявил руководитель группы компаний DZ Systems Дмитрий Завалишин. Эксперт отметил, что сложность системы и необходимость сохранить анонимность каждого голоса могли вызвать задержку при расшифровке и подсчете голосов.
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"При электронном голосовании существует такая встречная проблема: с одной стороны, мы должны гарантировать, что учтены голоса только реальных граждан, с другой стороны - мы должны… сохранить анонимность голосования. В силу этого вся система голосования базируется на довольно сложной системе электронной подписи, которая позволяет проверить сам голос, не раскрывая анонимности голосующего", - рассказал Завалишин в эфире телеканала "Москва 24".

Эксперт пояснил, что сложная криптография требует большого объема вычислительных ресурсов. Еще больше усложняет процесс технология блокчейна: здесь нельзя отменить или исправить существующие записи, надо создавать новые. Именно это и происходит при переголосовании.

"Таким образом, если вы голосовали 10 раз, то системе нужно будет посчитать 10 ваших голосов и понять, что следующие более важные, чем предыдущие. Переголосование увеличивает объем вычисления", - добавил он.

Завалишин убежден, что система будет развиваться. По словам эксперта, через два-три года электронное голосование станет базовым. Традиционная форма голосования также сохранится – желающие смогут пройтись и поставить физически галочку в бюллетень.

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