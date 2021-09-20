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В Курчатов прибыл 340-тонный корпус атомного реактора

22:34
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

"Атомное сердце" везли почти полгода

В Курчатов прибыл корпус нового реактора для Курской атомной электростанции. Особо ценный груз по воде и суше везли из Волгодонска, где его произвели, почти полгода. 12-метровый корпус весит 340 тонн. Для перевозки такой громадины использовали специальный прицеп. А в некоторых местах по ходу движения приходилось даже укреплять дорожное полотно.

Гигантский спецгруз в сопровождении колонны полицейских машин въезжает в город Курчатов. Это "атомное сердце" - корпус реактора нового поколения для строящейся здесь АЭС-2. Станция, как говорят специалисты, станет самой безопасной в мире. Учтены все так называемые постфукусимские стандарты. Сооружение сможет выдержать и 8-балльное землетрясение, и даже падение авиалайнера.

"Устройство локализации расплава у нас уже традиционно во всех проектах присутствует. И в нашем проекте тоже.  У нас здесь появилась третья ступень гидроёмкости, что обеспечивает продолжительность, так скажем, автономного состояния энергоблока в случае, если у нас происходят какие-то инциденты, до трех суток. На предыдущих проектах это были сутки. Корпус реактора тоже один из самых безопасных, сделан из нержавеющей стали без никеля. Выдерживает огромные температуры. В случае природных катаклизмов также останется герметичен", - сообщил Алексей Вольнов главный инженер Курской АЭС-2.

"Нет сварных швов в районе активной зоны. Радиационного воздействия на швы не возникает, соответственно, эксплуатационный ресурс у него - 60 лет с возможностью продления на 40 лет. То есть на 100 лет энергобезопасность региона обеспечена однозначно", - рассказал Андрей Ошарин, первый заместитель директора по сооружению новых блоков Курской АЭС.

Стального исполина везли из Волгодонска, где его и изготовили. В пути конструкция провела долгих полгода. Сначала полторы тысячи километров по воде, потом еще 300 - по суше. В длину корпус реактора - 12 метров, а весит 340 тонн - почти как пассажирский самолет. Такую массу способен выдержать только специальный прицеп с двумя сотнями колес. Впрочем, на некоторых участках все же потребовалось укреплять дорогу и мостовые переезды, разбирать теплотрассы и снимать троллейбусные провода. Это была сложнейшая логистическая операция.

Установкой конструкции займутся только в мае после тщательной подготовки. Сейчас над возведением первого энергоблока Курской АЭС-2 трудятся свыше 7 тысяч строителей и инженеров. Пуск реактора запланирован на ноябрь 2025 года.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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В Курчатов доставили корпус реактора для новой атомной станции
В Курчатов доставили корпус реактора для новой атомной станции
В Курчатов доставили корпус реактора для новой атомной станции
В Курчатов доставили корпус реактора для новой атомной станции
В Курчатов доставили корпус реактора для новой атомной станции
В Курчатов доставили корпус реактора для новой атомной станции
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