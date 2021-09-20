Глава Минздрава посетил пострадавших в результате стрельбы в Перми

Самолет МЧС доставил московских врачей

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко навестил пострадавших в результате стрельбы в Пермском университете. Глава Минздрава прибыл в Пермь по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, он посетил Краевую клиническую больницу, где находятся раненые.

Как сообщалось ранее, власти Пермского края предоставят помощь семьям пострадавших в размере 500 тысяч рублей. Родственники погибших получат один миллион рублей. В Пермь прибыл самолет МЧС с медицинским оборудованием и московскими врачами.

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По данным СК, погибли шесть человек, пострадали 28. шесть человек были убиты, 28 пострадали. Стрелявший оказал сопротивление сотрудникам полиции и был ранен, передает РИА Новости.

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