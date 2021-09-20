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Эксперт: Онлайн-голосование - сложная, требующая времени для отработки система

18:24
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Работу системы могла осложнить нагрузка, свойственная внешнему вмешательству

Президент некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения "Руссофт" Валентин Макаров заявил, что онлайн-голосование представляет собой сложную систему и требует времени для отработки.

"Это более двух миллионов пользователей этой системы, это делается в таком масштабе первый раз. Конечно, это сложная система, любой человек, который знаком с системами информационными такой сложности, с такой нагрузкой, конечно знает, что такие вещи требуют какого-то времени отработки", - отметил Макаров.

Он допустил, что, помимо этого, работу системы могла осложнить нагрузка, свойственная внешнему вмешательству.

В России завершилось многодневное голосование. Оно проходило очно, то есть на участках, и онлайн с 17 по 19 сентября. Жители 7 регионов могли голосовать дистанционно через интернет-портал.

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