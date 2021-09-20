Депутат МГД Козлов: Беспрецедентная явка на онлайн-голосовании - стимул для развития этого формата

Более 2 млн человек были включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве

Беспрецедентной называют эксперты явку на онлайн-голосование вовремя прошедших выборов. Депутат Мосгордумы Александр Козлов подчеркнул, что это должно стимулировать дальнейшее развитие этого формата.

"Беспрецедентная явка на ДЭГ - 96,5%. На мой взгляд, это хороший такой стимул для дальнейшего использования дистанционного электронного голосования", - заявил Козлов во время рифинга, посвященного подведению итогов голосования на выборах депутатов Госдумы.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 миллионов человек были включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Козлов отметил, что решение партии призвать сторонников принять участие в онлайн-голосовании было правильным. По словам депутата, таким образом политической силе удалось мобилизовать своих сторонников. Те же партии, которые призывали к бойкоту дистанционного электронного голосования, совершили большую ошибку, убежден парламентарий.

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