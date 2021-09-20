Алиев и Токаев выразили Путину соболезнования в связи с трагедией в Перми

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Президент России Владимир Путин в понедельник провел два международных разговора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства поговорил по телефону с лидерами Азербайджана и Казахстана. Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев выразили соболезнования в связи с трагедией в Перми. Оба также поздравили Владимира Путина с успешным проведением выборов.

Кроме этого, с Токаевым Путин обсудил работу недавних многосторонних мероприятий по линии ОДКБ и ШОС, выразив удовлетворение достигнутыми договорённостями.

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