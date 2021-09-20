Эксперт назвал систему онлайн-голосования в Москве уникальной и передовой

Ее можно применить и в других сферах

Примененная в Москве во время выборов в Госдуму система онлайн-голосования уникальна не только для России – аналогов ей нет и за рубежом. ВА ней использованы самые современные технологии, обеспечивающие сохранность данных, сообщил исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Ренат Лашин.

"Действительно, надо отметить, что данная система является уникальной и передовой не только в нашей стране, но и за рубежом. В ней использованы такие современные технологии, как блокчейн и иные технологии, обеспечивающие информационную безопасность - это придает ей определенную уникальность", - отметил Лашин.

Эксперт напомнил, что проголосовали в системе несколько миллионов человек. Избирателей пришло больше, чем ожидалось – именно этим и объясняется задержка в объявлении результатов голосования. Лашин уверен, что этот опыт будет учтен, и в дальнейшем такого рода сбоев не будет.

"Конечно же, это связано с тем, что это такая опция была для Москвы по поводу отложенного голосования. И вот этот пересчет голосов, который производился для того, чтобы не допустить некачественных результатов, потребовал некоторого времени. Но коллеги справились. Я думаю, здесь все должно быть хорошо", - заключил эксперт.

Обкатанную на выборах систему можно применять и в других сферах, уверен директор офиса цифровой экономики ПАО "Мегафон" Юрий Линьков. Эксперт считает, что в ближайшем будущем она станет одним из основных инструментов для принятия решений – к примеру, в рамках голосования за принятие городских решений.

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