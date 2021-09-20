В Минздраве уточнили состояние госпитализированных после трагедии в Перми

Из 20 человек 9 находятся в тяжелом состоянии, сообщил Михаил Мурашко

Из 20 госпитализированных после стрельбы в госуниверситете Перми девять человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Все пострадавшие были госпитализированы в 4 клиники, при оказании помощи было задействовано 28 бригад скорой, уточнил министр.

Решение по транспортировке пациентов из Перми будет принято после стабилизации всех пациентов, ориентировочно поднять все борты МЧС планируют утром 21 сентября.

"Мы продолжаем оценивать состояние каждого пациента, идут обходы. Совместные консилиумы, обсуждения. Решение по вопросам транспортировки будет приниматься после стабилизации всех пациентов", - сказал он (цитата по ТАСС).

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в пермском госуниверситете. Шесть человек погибли. Напавшего обезвредил сотрудник ДПС. Возбуждено уголовное дело.

Подробности трагедии смотрите в репортаже ТВЦ:

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