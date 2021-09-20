Отец напавшего на пермский вуз рассказал об увлечениях студента

Сын увлекался только компьютером

Родители напавшего на Пермский университет студента в шоке и не могут поверить в случившееся. Как рассказал отец устроившего стрельбу, молодой человек не любил гулять и проводил все свободное время за компьютером.

"Сколько я с ним ни общался, он увлечен только компьютером. Я говорю: "Почему ты гулять не ходишь?" - "Я не хочу гулять, я сижу за компьютером", - приводит слова жителя Перми RT.

По словам мужчины, он до сих пор в шоке. О случившемся ему сообщила его мать. Отец нападавшего рассказал, что связался с бывшей супругой, которая была в полиции на допросах: она тоже в шоке.

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Погибли шесть человек, ранены 28, стрелявший при задержании ранен.

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