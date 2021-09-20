В Киеве объявили о критически низком уровне запасов зерна

Госрезерв заявляет об угрозе национальной безопасности

Бюджет Украины не предусматривает ассигнований на пополнение запасов государственного резерва. Это касается и зерна, запасы которого находятся на критически низком уровне. В Госрезерве отмечают, что пополнение запасов материальных ценностей на Украине не финансировалось последние 10 лет.

В ведомстве заявляют, что ежегодно направляют обращения в Минэкономики Украины, ходатайствуя о выделении средств для обновления материальных ценностей государственного резерва – однако безрезультатно. Сейчас на складах Госрезерва хранится зерно урожаев 1999—2018 годов. Это намного превышает принятые сроки хранения – не более двух лет.

Эксперты предупреждают: такое положение дел – угроза национальной безопасности государства. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций у правительства не будет источников для оказания помощи экономике Украины, приводит комментарий ведомства "Укринформ".

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