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Россия подала заявку на проведение ЧЕ по баскетболу

20:35
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Турнир пройдет в 2025 году

Россия направила официальную заявку на проведение мужского чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году. На проведение турнира претендуют Украина, Финляндия, Кипр, Венгрия и Латвия, сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола.

Чемпионат Европы 2025 года запланирован на сентябрь. Он пройдет в четырех странах по формуле, которая была введена в 2015 году. Одна из стран, помимо соревнований в своей группе, организует финальную стадию турнира.

ЧЕ по баскетболу проходит каждые четыре года, ранее турнир проводился с периодичностью раз в два года. Следующий турнир пройдёт в 2022 году в Чехии, Грузии, Германии и Италии. Финальная часть турнира состоится в Берлине.

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