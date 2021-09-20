СБУ возбудила дело о госизмене из-за выборов в Госдуму в Крыму

Киев намерен ввести санкции против организаторов

Уголовное дело по статье о госизмене возбудила Служба безопасности Украины. Повод нашелся в Крыму, где прошли выборы в российскую Госдуму.

"Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму РФ, которые на днях состоялись на территории временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении на сайте украинского ведомства.

В СБУ подчеркивают, что фигурируют в документах "все причастные" - как из числа официальных представителей России, так и из числа граждан Украины.

17 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции в отношении организаторов избирательного процесса в Крыму. Российская сторона назвала эти решения истерией, а действия Киева – лишенными здравого смысла, передает РИА Новости.

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