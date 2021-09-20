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На довыборах в Мосгордуму победили Кац и Рыжков

20:59
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Врач Елена Кац набрала более 24 тысяч голосов

Врач Елена Кац ("Единая Россия") и член "Яблока" Владимир Рыжков победили на довыборах в Мосгордуму по 19-му и 37-му избирательным округам.

Как сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме, Кац набрала более 24 тысяч голосов, Рыжков - более 16 тысяч.

В столице в минувшие три дня прошли довыборы в Мосгордуму по 19-му и 37-му избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева.

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