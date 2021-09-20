На довыборах в Мосгордуму победили Кац и Рыжков

Врач Елена Кац набрала более 24 тысяч голосов
Врач Елена Кац ("Единая Россия") и член "Яблока" Владимир Рыжков победили на довыборах в Мосгордуму по 19-му и 37-му избирательным округам.
Как сообщили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме, Кац набрала более 24 тысяч голосов, Рыжков - более 16 тысяч.
В столице в минувшие три дня прошли довыборы в Мосгордуму по 19-му и 37-му избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram