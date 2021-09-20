Стартовал прием заявок на премию "Гордость нации"

Он продлится до 27 сентября

Организаторы премии "Гордость нации" - "Дом народов России" и "Ассамблея народов России" при поддержке Федерального агентства по делам национальностей – объявили, что будут принимать заявки до 27 сентября.

На почётное звание смогут претендовать представители общероссийских, межрегиональных, региональных, местных общественных объединений и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики; преподаватели, авторы проектов в сфере сохранения и развития русского языка и других родных языков народов России; журналисты и блогеры; мастера народного творчества, руководители и участники творческих коллективов и творческих объединений из любого уголка Российской Федерации.

II Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации" - 2021 будет присуждаться по семи номинациям:

"За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия"; "За вклад в сохранение и развитие родных языков"; "За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики"; "За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений"; "За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества"; "За вклад в сохранение и развитие культуры народов России (народное творчество, национальные виды спорта, народные промыслы и ремесла, этническая мода и этнический туризм)"; "За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях".

Подробности опубликованы на официальном сайте премии www.gordostnation.ru.

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