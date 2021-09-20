ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стартовал прием заявок на премию "Гордость нации"

20:59
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Он продлится до 27 сентября

Организаторы премии "Гордость нации" - "Дом народов России" и "Ассамблея народов России" при поддержке Федерального агентства по делам национальностей – объявили, что будут принимать заявки до 27 сентября.

На почётное звание смогут претендовать представители общероссийских, межрегиональных, региональных, местных общественных объединений и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики; преподаватели, авторы проектов в сфере сохранения и развития русского языка и других родных языков народов России; журналисты и блогеры; мастера народного творчества, руководители и участники творческих коллективов и творческих объединений из любого уголка Российской Федерации.

II Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации" - 2021 будет присуждаться по семи номинациям:

  1. "За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия";
  2. "За вклад в сохранение и развитие родных языков";
  3. "За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики";
  4. "За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений";
  5. "За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества";
  6. "За вклад в сохранение и развитие культуры народов России (народное творчество, национальные виды спорта, народные промыслы и ремесла, этническая мода и этнический туризм)";
  7. "За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях".

Подробности опубликованы на официальном сайте премии www.gordostnation.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Премия "Гордость нации"
Премия "Гордость нации"
Премия "Гордость нации"
Премия "Гордость нации"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.