Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования

В число участников включат учителей

Число участников программы льготного автокредитования может расшириться. С предложением выступило Министерство промышленности и торговли. В ведомстве считают, что ряды участников программы должны пополнить учителя.

"Категории граждан, которые могут претендовать на участие в программе, также предлагается расширить за счет работников учреждений государственной системы образования", — сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

Ранее министр заявлял, что учителям начнут выдавать льготные автокредиты с 2022 года. По состоянию на сегодняшний день в программе могут участвовать россияне, покупающие свою первую машину, семьи с детьми, сотрудники государственных клиник. Им предлагается скидка в 10% (25% - для жителей Дальневосточного федерального округа) при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 миллиона рублей, передает РИА Новости.

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