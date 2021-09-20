Четверть месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

В ближайшие дни дожди из региона не уйдут

Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки. К 18:00 20 сентября главная метеостанция на ВДНХ зафиксировала 17 мм – при месячной норме в 65 мм, сообщили в столичном метеобюро.

Синоптики предупреждают: ожидать прояснения в ближайшие дни не стоит. По прогнозу Росгидромета, в столице будет лить до четверга. Предположительно, за это время выпадет еще, как минимум, 25 мм осадков.

Продолжительные дожди и северо-восточный ветер в Центральный федеральный округ принес южный циклон, пришедший с берегов Черного моря. Средняя суточная температура в Центральной России, как и в Москве, отстает от климатической нормы на 3-5 градусов. Такая погода соответствует началу октября, передает "Интерфакс".

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