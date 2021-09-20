Польшу приговорили к ежедневной выплате 500 тысяч евро

Это штраф за работающую шахту "Туров"

Польше придется выплачивать 500 тысяч евро ежедневно. К такому штрафу приговорил Варшаву суд Евросоюза за добычу угля на шахте "Туров".

"Польша приговорена к выплате Европейской комиссии ежедневного штрафа в размере 500 тысяч евро. Такая мера представляется необходимой, чтобы усилить эффективность временных мер в соответствии с постановлением от 21 мая 2021 года", – говорится в сообщении суда.

Наказание будет действовать, пока Польша не прекратит работы на шахте. Этого требуют власти Чехии: в Праге считают, что расширение предприятия угрожает снижением уровня грунтовых вод и проблемами с обеспечением водой близлежащих территорий.

Ранее суд Евросоюза по просьбе чешской стороны обязал Польшу прекратить работы на шахте. Однако польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не будет выполнять это решение из-за возможных негативных последствий для национальной экономики, передает РИА Новости.

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