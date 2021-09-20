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Пентагон заявил о ликвидации в Сирии лидера "Аль-Каиды"

22:30
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Американцы заверяют, что удар достиг цели

Целью авиаудара США в окрестностях сирийского города Идлиб был один из лидеров террористической группировки "Аль-Каида" (запрещенной в России экстремистской организации). В Пентагоне убеждены, что задача выполнена успешно, заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.
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"Удар возле Идлиба нанесен по высокопоставленному лидеру "Аль-Каиды". По предварительным оценкам, удар достиг своей цели. В настоящее время нет оснований предполагать наличие потерь среди гражданского населения", - сказал Кирби.

По словам пресс-секретаря Пентагона, информация получена от Центрального командования вооруженных сил США. Оно признало ответственность за удар с беспилотного летательного аппарата по автомобилю, в котором ехали трое активистов "Аль-Каиды", передает РИА Новости.

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