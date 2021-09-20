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СК заинтересовался обстоятельствами смерти флейтистки Вавилиной

22:46
  • понедельник
  • 20 сентября 2021

Тело женщины нашли в квартире после пожара

В Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства смерти известной флейтистки Александры Вавилиной. Заслуженная артистка РСФСР погибла в возрасте 93 лет после пожара в квартире.

"Днём 20 сентября 2021 года в квартире одного из домов по Петровской набережной после пожара было обнаружено тело Вавилиной Александры Михайловны 1928 года рождения, являющейся заслуженной артисткой РСФСР", - говорится в сообщении на сайте ГСУ СКР по Петербургу.

В настоящее время Следственный комитет проводит доследственную проверку после смерти Вавилиной. Следователи проводят осмотр места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов и специалиста в области судебной медицины.

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