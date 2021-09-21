ЦИК обработал 100% избирательных протоколов

По федеральным спискам в Госдуму проходят пять партий, по одномандатным округам — представители семи партий и самовыдвиженцы

Центризбирком завершил обработку всех протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Госдумы, прошедших 17-19 сентября. "Единая Россия" сохраняет лидерство с 49,82% голосов.

КПРФ набрала 18,93%, ЛДПР — 7,55%. Партия "Справедливая Россия — За правду" получила 7,46%, "Новые люди" — 5,32%.

Таким образом, по федеральным спискам в Госдуму проходят представители пяти партий, преодолевших пятипроцентный барьер.

По одномандатным округам в нижнюю палату российского парламента избраны представители семи партий и самовыдвиженцы. Кандидаты "Единой России" одержали победу на голосовании в 198 округах. У КПРФ — девять кандидатов-победителей, у "Справедливой России — За правду" — восемь. По одной победе в одномандатных округах у ЛДПР, "Родины", "Гражданской платформы" и "Партии Роста".

Наряду с этим в Госдуму проходят пять самовыдвиженцев, в том числе трое — в Москве: координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ЦИК.

Результаты выборов в Госдуму могут быть окончательно подведены в пятницу, 24 сентября, рассказала ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Она заявила, что выборы состоялись — явка избирателей превысила 51%.

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