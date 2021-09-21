Опубликован список погибших в результате стрельбы в Перми

В регионе сегодня день траура

В Пермском крае сегодня день траура в память о погибших во время стрельбы в вузе. В регионе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Всю минувшую ночь люди продолжали нести цветы и свечи к стихийному мемориалу . Он организован у проходной университета. Сам вуз до конца недели закрыт, занятия отменены. Входы в кампус охраняет полиция.

Опубликован список погибших - в нем шесть имен.

Энгауз Маргарита Геннадьевна — 66 лет,

Арамелев Ярослав Алексеевич — 19 лет,

Самченко Ксения Павловна — 18 лет,

Шакирова Екатерина Родомировна — 19 лет,

Айгельдина Анна Александровна — 26 лет,

Мохова Александра Юрьевна — 20 лет.

За исключением 66-летней женщины, все студенты. Пострадали более 20 человек. Врачи сейчас оказывают всю необходимую медпомощь получившим ранения. Накануне для помощи коллегам в Пермь прибыли медики из Москвы.

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