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Опубликован список погибших в результате стрельбы в Перми

08:06
  • вторник
  • 21 сентября 2021

В регионе сегодня день траура

В Пермском крае сегодня день траура в память о погибших во время стрельбы в вузе. В регионе приспущены государственные флаги, отменены  развлекательные мероприятия.

Всю минувшую ночь люди продолжали нести цветы и свечи к стихийному мемориалу . Он организован у проходной университета. Сам вуз до конца недели закрыт, занятия отменены. Входы в кампус охраняет полиция.

Опубликован список погибших - в нем шесть имен.

  • Энгауз Маргарита Геннадьевна — 66 лет,
  • Арамелев Ярослав Алексеевич — 19 лет,
  • Самченко Ксения Павловна — 18 лет,
  • Шакирова Екатерина Родомировна — 19 лет,
  • Айгельдина Анна Александровна — 26 лет,
  • Мохова Александра Юрьевна — 20 лет.

За исключением 66-летней женщины, все студенты. Пострадали более 20 человек.  Врачи сейчас оказывают всю необходимую медпомощь получившим ранения. Накануне для помощи коллегам в Пермь прибыли медики из Москвы.

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