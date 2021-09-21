Опубликован список погибших в результате стрельбы в Перми

В регионе сегодня день траура
В Пермском крае сегодня день траура в память о погибших во время стрельбы в вузе. В регионе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.
Всю минувшую ночь люди продолжали нести цветы и свечи к стихийному мемориалу . Он организован у проходной университета. Сам вуз до конца недели закрыт, занятия отменены. Входы в кампус охраняет полиция.
Опубликован список погибших - в нем шесть имен.
- Энгауз Маргарита Геннадьевна — 66 лет,
- Арамелев Ярослав Алексеевич — 19 лет,
- Самченко Ксения Павловна — 18 лет,
- Шакирова Екатерина Родомировна — 19 лет,
- Айгельдина Анна Александровна — 26 лет,
- Мохова Александра Юрьевна — 20 лет.
За исключением 66-летней женщины, все студенты. Пострадали более 20 человек. Врачи сейчас оказывают всю необходимую медпомощь получившим ранения. Накануне для помощи коллегам в Пермь прибыли медики из Москвы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram