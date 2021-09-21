Евросоюз осудил США и Австралию из-за разрыва контракта с Францией

Австралия разорвала контракт с Францией по подлодкам ради американских субмарин

Евросоюз требует разъяснений от США из-за потери Францией крупного оборонного контракта. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Скандал, который вызвал разрыв контракта на производство подводных лодок между Францией и Австралией, обсуждали на переговорах министров иностранных дел ЕС. Встреча прошла на полях Генассамблеи ООН. Европейские политики выразили солидарность с Парижем, а также осудили новый военный союз Вашингтона, Лондона и Канберры, который и привёл к разрыву соглашения. Как отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, действия США говорят о недостатке лояльности к союзникам. По его мнению, подобные шаги Вашингтона могут поставить под удар дальнейшую военную стратегию НАТО и пошатнуть баланс сил в Тихоокеанском регионе.

После разрыва контракта, Франция впервые в новейшей истории отозвала своих послов из США и Австралии.

"Когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, мы отмечаем, что рефлексы прошедшей эпохи не исчезли: односторонний подход, непредсказуемость, отсутствие консультаций между союзниками. Этот разрыв контакта - негативное событие для Франции, но в первую очередь речь идёт о подрыве доверия между союзниками. И это наводит европейцев на тяжёлые размышления о том, что мы вообще подразумеваем под альянсами и партнёрством", - заявил Жан-Ив Ле Дриан.

Несмотря на недовольство Парижа, Вашингтон не намерен отказываться от сделки с Канберрой. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В рамках соглашения Австралия получит от партнёров новые технологии, и сможет самостоятельно построить как минимум восемь атомных подводных лодок без помощи Франции. Первые австралийские субмарины, как ожидается, примут на вооружение в 2036 году.

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