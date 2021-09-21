ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Центральной России устраняют последствия мощных ливней

08:40
  • вторник
  • 21 сентября 2021

В некоторых городах подтоплены улицы и дворы

Сразу в нескольких регионах центральной России устраняют последствия мощных ливней. В Воронеже сильный дождь не прекращается уже несколько дней. В столице Черноземья только за выходные выпала месячная норма осадков.

Подтоплены улицы и дворы. На дорогах - многокилометровые заторы. Под водой - тротуары. Коммунальные службы работают в усиленном режиме: очищают ливнёвки от осенних листьев и мусора, однако воды слишком много, она уходит медленно. При этом синоптики улучшения погоды не прогнозируют. Осадки в регионе продлятся до конца недели.

Жёлтый уровень погодной опасности из-за дождей сохраняется в Пензенской области.  В Приморье циклон из Китая принёс  ливни и сильный ветер - в регионе объявлено штормовое предупреждение. А на Камчатке - на размытой дороге водитель междугороднего автобуса не справился с управлением. Машину занесло и отбросило в кювет. Никто из пассажиров не пострадал.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Сильный ливень
Сильный ливень
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.