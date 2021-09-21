В Центральной России устраняют последствия мощных ливней

В некоторых городах подтоплены улицы и дворы

Сразу в нескольких регионах центральной России устраняют последствия мощных ливней. В Воронеже сильный дождь не прекращается уже несколько дней. В столице Черноземья только за выходные выпала месячная норма осадков.

Подтоплены улицы и дворы. На дорогах - многокилометровые заторы. Под водой - тротуары. Коммунальные службы работают в усиленном режиме: очищают ливнёвки от осенних листьев и мусора, однако воды слишком много, она уходит медленно. При этом синоптики улучшения погоды не прогнозируют. Осадки в регионе продлятся до конца недели.

Жёлтый уровень погодной опасности из-за дождей сохраняется в Пензенской области. В Приморье циклон из Китая принёс ливни и сильный ветер - в регионе объявлено штормовое предупреждение. А на Камчатке - на размытой дороге водитель междугороднего автобуса не справился с управлением. Машину занесло и отбросило в кювет. Никто из пассажиров не пострадал.

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