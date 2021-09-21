"Невозможно доказать": Евросоюз отказывается верить в честность российских выборов

Фейков о выборах было много

Выборы у нас не те и проводим мы их не так! Ведь не раз нам указывали. А как надо? К этому голосованию готовились не только в России. В Европе готовились, на свой лад. Накануне наших выборов депутат Европарламента Андрюс Кубилюс призвал коллег пересмотреть отношения Россией и доклад представил. Проголосовали за. Документ, в котором указано: страны ЕС должны быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму РФ. Еще и выборов не было, а уже готовы не признавать. Почему?

Мы не можем себе представить, чтобы, например, в преддверии выборов в Бундестаг некий российский орган издал постановление о всеобщей готовности не признавать выборы в Германский парламент. Звучит смешно. А нас уже предупреждали о том, что мы в это голосование вмешиваемся. Спасибо, не знали.

Выборочный запрет гражданам Евросоюза принимать участие в международном наблюдении за нашими выборами – это зачем? Мы наблюдателей что, дурному научим, а они потом к себе в Европу наши идеи принесут? Надо отметить, что наблюдателей было достаточно: из стран СНГ и Парламентской ассамблеи Совета Европы, и не только из тех стран, которые называют безоговорочными союзниками России. Не побоялись приехать наблюдатели из Германии, Италии, Франции, Венгрии, Египта, Ирана, Бразилии и Мексики.

В интернете цитируют наблюдателя из Франции, депутата Национального собрания Жерома Ламбера: "Уровень дезинформации на Западе относительно России сохраняется на достаточно высоком уровне, что не может не вызывать удивления и беспокойства".

Депутат городской палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн заявил: "Я вижу, что все хорошо подготовлено. Но невозможно доказать Европе, что голосование было справедливым, потому что Европейский союз не хочет принимать никакие доказательства".

Рассказы о том, что Россия в принципе страна без демократии, и прозрачных выборов там быть не может… эта история без доказательств всем уже немного надоела. Поэтому к выборам готовились и пытались выложить в Сеть свидетельства массовых нарушений – вот в Петербурге один товарищ бросает в урну несколько бюллетеней. Творцы фейка позабыли, что в Северной столице выбирают не только депутатов Госдумы, но и городского Законодательного собрания, отсюда и количество бумаг. А вот член Участковой избирательной комиссии от одной из партий заходит в туалет и выкладывает на подоконник бюллетени. Снимает ролик с комментарием: мол, случайно зашла, и вот что нашла, жаловаться буду. Фейка не вышло, но вообще это преступление.

Нам не привыкать. Те, кто усердно готовится не признавать наши выборы, могут их не признавать. Их девиз нам знаком. В действительности все не так, как на самом деле.

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