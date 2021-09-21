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Костин: "Единая Россия" и "Новые люди" ответили на запрос россиян на обновление

09:17
  • вторник
  • 21 сентября 2021

Россияне хотели увидеть в парламенте новые лица

В Государственной думе восьмого созыва будет пять партий, "Единая Россия" сохранит конституционное большинство. Таковы предварительные итоги прошедших в воскресенье выборов. После обработки почти ста процентов протоколов лидирует "Единая Россия". В Думу проходят "Новые люди".

Итоги выборов с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин:

"Конкуренция сработала, но та, которая соответствовала представлениям и запросам избирателей на обновление. Конечно же, всегда есть запрос на новых людей в политике, новые лица, новые подходы. Но россияне довольно консервативны, и они, когда говорят про альтернативу, они хотят, чтобы это было другое мнение, чтобы не было надрыва, призывов к баррикадам. Им это не импонирует. Это, конечно, альтернатива, но она пугает.

Если говорить про этот избирательный цикл, было несколько основных понятий, которыми можно описать происходящее. Во-первых, это запрос на обновление. И главная сенсация – это партии, которые в полной мере ответили на этот запросы. Это "Единая Россия", у которой более половины кандидатов – это новые люди. Причем это не ротация ради ротации, а политики, которые показали себя на региональном уровне. И "Новые люди". Для партии, которая впервые участвует в выборах и сразу преодолевает пятипроцентный барьер, – это неплохой результат. Были очень неплохие агитационные материалы, неплохо поучаствовали в дебатах. Самое главное, что они сумели предъявить привлекательный образ альтернативы. Они забрали огромную часть электората "Яблоко", протестного электората, который отвернулся от нашей несистемной оппозиции, какую-то часть ситуативного электората, который не знал, к кому примкнуть", - заявил Костин.

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