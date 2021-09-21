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Экс-депутат Рады объяснил дороговизну газа некомпетентностью Зеленского

08:43
  • вторник
  • 21 сентября 2021

Украина отвергла выгодное предложение российской стороны о поставках газа

Высокие цены на газ на Украине имеют прямое отношение к некомпетентности властей. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.
Украина занялась газовым шантажом

Политик отметил, что стоимость газа на сегодняшний день превышает 800 долларов за тысячу кубометров. Мураев адресовал президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю, а также руководству "Нафтогаза" вопрос, "чем они думали". Подобный уровень цен, по словам экс-депутата, "поставит на колени всю нашу промышленность и население".

Мураев напомнил, что российская сторона выступала с предложением подписать с Украиной прямой контракт на поставку газа по цене 175 долларов за тысячу кубометров, но Киев отказался. В итоге пополнение газохранилищ обойдется Украине более чем в 6 млрд долларов, подсчитал бывший парламентарий.

Экс-депутат заявил, что к этому привела "глупая, псевдопатриотическая, недальновидная, непрагматичная и неэгоцентричная политика нашей власти". Перспективы, которые руководство страны своими "нерадивыми действиями" обеспечило украинцам, нельзя назвать иначе как печальными, отметил Мураев в эфире телеканала "НАШ".

На европейских биржах стоимость контрактов на октябрьские поставки достигала 960 долларов за тысячу кубометров. Эксперты не исключают дальнейший рост котировок, поскольку впереди отопительный сезон, а запасы в хранилищах на 20% ниже прошлогодних.

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