ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Цифровой паспорт ребенка стал доступен всем детским поликлиникам столицы

09:01
  • вторник
  • 21 сентября 2021

Новый сервис предоставляет всю информацию о маленьких пациентах в удобном формате

Новый сервис — цифровой паспорт ребенка — появился в рамках единой цифровой платформы московского здравоохранения. Об этом во вторник, 21 сентября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Документы дошкольников и первоклассников в Москве полностью переведут в электронный формат

Цифровой паспорт позволяет получить в удобном формате всю важную информацию о ребенке — как медицинского, так и немедицинского характера. В частности, врач может сразу узнать группу здоровья ребенка, группу крови и резус-фактор, наличие льгот, хронических заболеваний и ход наблюдения у других специалистов.

Медицинские работники в поликлиниках могут также увидеть информацию, какую школу или детский сад посещает ребенок, получить контакты его представителей для оперативной связи.

Прежде вся эта информация хранилась разрозненно, в бумажной карте и в различных разделах электронной медкарты, поэтому врачам приходилось довольно долго ее искать, напомнила Ракова. Новый удобный сервис дает возможность оперативнее принимать решение о дальнейшей тактике лечения, что повышает качество оказания медицинской помощи детям, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Медицинские карты москвичей продолжают переводить в электронный вид. До конца 2021 года треть детских поликлиник столицы перейдет на ведение только электронных медкарт, рассказала ранее Анастасия Ракова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Цифровой паспорт
Цифровой паспорт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.