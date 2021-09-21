Цифровой паспорт ребенка стал доступен всем детским поликлиникам столицы

Новый сервис предоставляет всю информацию о маленьких пациентах в удобном формате

Новый сервис — цифровой паспорт ребенка — появился в рамках единой цифровой платформы московского здравоохранения. Об этом во вторник, 21 сентября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Цифровой паспорт позволяет получить в удобном формате всю важную информацию о ребенке — как медицинского, так и немедицинского характера. В частности, врач может сразу узнать группу здоровья ребенка, группу крови и резус-фактор, наличие льгот, хронических заболеваний и ход наблюдения у других специалистов.

Медицинские работники в поликлиниках могут также увидеть информацию, какую школу или детский сад посещает ребенок, получить контакты его представителей для оперативной связи.

Прежде вся эта информация хранилась разрозненно, в бумажной карте и в различных разделах электронной медкарты, поэтому врачам приходилось довольно долго ее искать, напомнила Ракова. Новый удобный сервис дает возможность оперативнее принимать решение о дальнейшей тактике лечения, что повышает качество оказания медицинской помощи детям, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Медицинские карты москвичей продолжают переводить в электронный вид. До конца 2021 года треть детских поликлиник столицы перейдет на ведение только электронных медкарт, рассказала ранее Анастасия Ракова.

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