Семерых пострадавших при стрельбе в Перми отправят на лечение в Москву

Большинство пострадавших идут на поправку

Семь человек из числа пострадавших при стрельбе в Пермском госуниверситете отправят на лечение в Москву. Об этом во вторник, 21 сентября, рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Глава Миннауки подчеркнул, что имеется все необходимое для обеспечения нормального перелета семерых пациентов. Большинство пострадавших при стрельбе идут на поправку, отметил министр.

Фальков пожелал стойкости и мужества семьям, родным и друзьям погибших, а выжившим — скорейшего выздоровления, сообщает ТАСС.

Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Шесть человек погибли, более 20 пострадали. Нападавший выстрелил в сторону полицейского при задержании и был ранен ответным огнем. Вторник, 21 сентября, объявлен в Пермском крае днем траура.

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