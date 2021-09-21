Сергунина рассказала о программе московской акции "День без турникетов"

В этом году акция посвящена креативным индустриям

С 23 по 25 сентября в Москве пройдет традиционная познавательная акция "День без турникетов", которая дает возможность побывать с экскурсией на предприятиях и в мастерских города. Об этом во вторник, 21 сентября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В 2021 году акция посвящена креативным индустриям. Она охватит около сотни тематических площадок: киностудии, культурные центры, галереи, арт-пространства и мастерские.

Например, в ходе экскурсии по студии "Союзмультфильм" дети и их родители увидят экспозицию "Золотая коллекция студии", получат возможность окунуться в атмосферу мира анимации, посмотреть на любимых героев и узнать секреты создания мультфильмов.

В музее-театре "Булгаковский дом" гид проведет гостей по тайным комнатам. Экскурсанты смогут позвонить по настоящим телефонам начала XX века, встретить Кота Бегемота и выпить стакан чая по-булгаковски в буфете "302-бис".

Сотрудники кинокомпании "Улица Сергея Эйзенштейна" расскажут о стадиях и тонкостях кинопроизводства. Посетители понаблюдают за деятельностью актеров и съемочным процессом фильма "Брат-3", а затем зададут интересующие вопросы.

Для посещения открыт и Центральный московский ипподром. Во время экскурсии гости узнают об архитектурном стиле здания, о том, чем отличаются бега от скачек, а наездники — от жокеев. Также там можно увидеть тренировки лошадей, проехаться на русской тройке и сделать фотографии на память.

В акции "День без турникетов" также примут участие частная галерея, интерьерное бюро, VR-клуб, культурный центр "Хитровка", студия "Мастерская Артист", Московский культурный фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

1 сентября в России стартовала культурная программа "Пушкинская карта". Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оформить специальную банковскую карту платежной системы "Мир", куда будут начисляться средства для посещения театров, музеев, концертных залов и других учреждений культуры. В Москве по этой программе можно посетить более 1,5 тысячи мероприятий.

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