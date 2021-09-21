ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы самые популярные места для свадеб в Москве

10:06
  • вторник
  • 21 сентября 2021

Москвичи заключили рекордное количество браков летом 2021 года

За три летних месяца 2021 года в Москве было заключено рекордное количество браков — более 33 тысяч. Об этом во вторник, 21 сентября, рассказали в столичном управлении органов записи гражданского состояния (ЗАГС).
В Москве упростили правила подачи заявлений в ЗАГС

Показатель стал самым большим с 2018 года. Для сравнения: летом-2021 поженились на 8% больше пар, чем за лето-2019, а показатель 2020 года превышен более чем на 30%.

Самым популярным месяцем для свадеб стал июль, он перехватил пальму первенства у августа. Среди конкретных дат лидирует 21.08.21, когда поженились 1124 пары. Примерно по тысяче браков было заключено 07.08 и 17.07. Как отметила исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, летом был особенно заметен тренд на свадьбы в "красивые" даты.

Свыше 4 тысяч торжественных церемоний бракосочетания прошли на выездных городских локациях, более 10 тысяч — во дворцах бракосочетания. Наибольшей популярностью пользовался так называемый Грибоедовский ЗАГС (Дворец бракосочетания №1), где поженились более 2,6 тысячи пар. Среди нетрадиционных площадок для свадеб самой популярной стала башня Око в Москва-Сити (более 370 церемоний). На втором и третьем местах — особняк Royal и особняк Спиридонова (более 220 свадеб в каждой локации).

За лето было подано более 27 тысяч заявлений о заключении брака, около половины из них поступило через интернет, сообщает ТАСС.

В июле 2021 года Минюст разрешил ЗАГСам регистрировать браки с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию. Максимальное время проведения процедуры - 150 минут. За это время специалист должен успеть добраться до места заключения брака и провести церемонию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Свадьба
Свадьба
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.