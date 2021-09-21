Россия возобновила авиасообщение еще с четырьмя странами

А также увеличивает число рейсов на курорты Египта

Сегодня Россия снимает все ограничения на полёты в Белоруссию, а также возобновляет авиасообщение ещё с четырьмя странами. Компания "Белавия" намерена расширять список направлений, и уже со вторника выполняет по два рейса в день в аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга, а также два в неделю в другие города.

Кроме того, по решению оперативного штаба, Россия сегодня возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией.

Приятная новость и для любителей курортов Красного моря. С этого дня Москва на взаимной основе увеличивает количество рейсов в Египет с 15 до 25 в неделю. Также самолёты будут летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из других российских городов. Всё это стало возможным благодаря успешной прививочной кампании, которая продолжается во всех регионах нашей страны.

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