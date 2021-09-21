В Судане произошла неудачная попытка переворота

Зачинщики путча задержаны

Власти Судана предотвратили попытку госпереворота в стране.

Армия и регулярные войска держат ситуацию под контролем, на улицы вывели танки, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в правительстве страны. Зачинщики путча задержаны.

Граждан призвали по телевидению встать на защиту своей страны в переходный период. Члены правительства и совета продолжают работать в прежнем режиме, пишет РИА Новости.

В 2018 году в Судне начались беспорядки, вызванные экономическим кризисом и снижением уровня жизни, которые привели к отстранению от власти правившего 30 лет президента Омара аль-Башира. С августа 2019 году Суданом руководит переходная военно-гражданская администрация.

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