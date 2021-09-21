Бывший муж решил судиться с Полиной Гагариной за детей

Дмитрий Исхаков хочет определить порядок общения с дочкой и сыном певицы от первого брака

Фотограф Дмитрий Исхаков подал судебный иск к бывшей жене, певице Полине Гагариной. Экс-супругам предстоит судиться за детей — общую дочь Мию и сына артистки от первого брака Андрея.

В Тверском районном суде подтвердили получение иска Исхакова, в котором идет речь об установлении порядка общения с детьми. Претензия фотографа была зарегистрирована 16 сентября. В настоящее время дело находится в процессе технического распределения между судьями.

Под вопросом остается тема раздела имущества бывших супругов. Брачный контракт Исхаков и Гагарина не заключали. Певица уверяла, что дележ денег и вещей не планирует. Однако Полина давала еще одно обещание, которое успела нарушить — не препятствовать общению Исхакова с дочкой, сообщает "СтарХит".

Дмитрий Исхаков ранее жаловался на сложности, которые ему приходится преодолевать ради общения с дочерью. Фотограф заявил, что ему постоянно приходится просить разрешения на встречи с ребенком.

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