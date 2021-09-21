Устроившему стрельбу в Перми проведут психиатрическую экспертизу

Сейчас студент лежит в больнице

Студенту, устроившему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Специалисты проверят, был ли 18-летний Тимур Бекмансуров вменяем на момент совершения преступления, сообщил источник ТАСС. На данный момент студент находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.

Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Шесть человек погибли, более 20 пострадали. Нападавший выстрелил в сторону полицейского при задержании и был ранен ответным огнем. Вторник, 21 сентября, объявлен в Пермском крае днем траура. Возбуждено уголовное дело.

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