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Устроившему стрельбу в Перми проведут психиатрическую экспертизу

10:46
  • вторник
  • 21 сентября 2021

Сейчас студент лежит в больнице

Студенту, устроившему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
Семерых пострадавших при стрельбе в Перми отправят на лечение в Москву

Специалисты проверят, был ли 18-летний Тимур Бекмансуров вменяем на момент совершения преступления, сообщил источник ТАСС. На данный момент студент находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое.

Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Шесть человек погибли, более 20 пострадали. Нападавший выстрелил в сторону полицейского при задержании и был ранен ответным огнем. Вторник, 21 сентября, объявлен в Пермском крае днем траура. Возбуждено уголовное дело. 

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