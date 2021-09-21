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Самолет МЧС с пострадавшими в Перми вылетел в Москву

11:39
  • вторник
  • 21 сентября 2021

В регионе - день траура по погибшим

Этим утром в Москву вылетел самолёт МЧС с тяжелоранеными, которые пострадали в при стрельбе в Пермском университете. Их сопровождают врачи Федерального центра медицины катастроф и психологи. Семьям погибших сегодня начнут выплачивать компенсации. В регионе объявлен день траура. Вуз, где произошло ЧП, закрыт. Сотрудников перевели на дистанционный режим работы.

В столичном аэропорту "Жуковский" ожидают спецборт МЧС. Он должен доставить тяжелораненых после стрельбы в Пермском университете. В московские клиники решено привезти семерых пострадавших. Ещё 13 человек остаются в больницах Перми.

Сразу после трагедии возле университета образовался стихийных мемориал. Люди несут цветы и зажигают свечи. Рядом работает центр переливания крови. Накануне донорами стали 200 человек. Сегодня в передвижной станции планируют принять ещё 300.

"Станция переливания крови работает в очень экстренном режиме. Стараемся максимально быстро принимать доноров, не отказывать донорам, максимально беседуем и всё это пытаемся провести быстро, корректно", - говорит руководитель бригады Центра переливания крови Наилия Истомина.

В здании вуза продолжают работать следователи. Входы в кампус охраняет полиция, на территорию пропускают только студентов, которые проживают в общежитии. Занятия отменены на неделю, а сотрудников перевели на дистанционный режим работы. 21 сентября в городе объявлено днём траура. Семьям пострадавших и погибших местные власти пообещали оказать материальную поддержку.

Накануне утром первокурсник юрфака Пермского университета Тимур Бекмансуров пришёл в вузы с охотничьим ружьём и открыл беспорядочную стрельбу. В результате погибли шесть человек и ещё 20 получили ранения. Нападавшего обезвредил сотрудник ДПС, который неподалёку оформлял аварию. Сейчас подозреваемый в больнице. В дальнейшем ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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Стрельба в университете в Перми
Стрельба в университете в Перми
Стрельба в Пермском госуниверситете
Стрельба в Пермском госуниверситете
Стрельба в Пермском госуниверситете
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