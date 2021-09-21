Зрители ТВЦ собирают деньги на лечение семилетнего Лёши Гуцалова

У мальчика очень редкое и тяжёлое гематологическое заболевание

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение семилетнего Лёши Гуцалова. У мальчика очень редкое и тяжёлое гематологическое заболевание. С этой же патологией боролась и его старшая сестра. 13-летней Насте срочно искали донора для пересадки костного мозга, но операцию сделать не успели. И чтобы спасти жизнь Алёше, нужно как можно быстрее сделать трансплантацию. Она уже назначена на начало октября. Но сразу после необходима терапия специальными поддерживающими препаратами. Иначе организм может отторгнуть донорские клетки. Однако стоимость одного курса лечения слишком высока - почти 2 миллиона рублей. Оплатить его родители не в состоянии, и без помощи им не обойтись.

Сделать это просто: достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Семилетнему Алеше нужно долго тренироваться, чтобы снова научиться пользоваться правой рукой. Это последствия инсульта, который мальчик перенес в трехлетнем возрасте.

"То есть он не видел, не слышал, на ИВЛ. Я спросил у врачей: как такое может быть, что в три года инсульт? Как мне сказали, что инсульт может и в месяц быть", - говорит папа Алеши Алекандр Гуцал.

Инсульт оказался симптомом основного заболевания. В реанимации врачи выяснили, что у Алеши редчайшая генетическая патология - гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, синдром Грисцелли. Это когда в крови образуются клетки-хищники - макрофаги - и пожирают здоровые кровяные тельца и полезные бактерии. Перед тем как начать основное лечение, восемь месяцев Алеша отправлялся от инсульта.

В тот же год в семье случилось новое горе. Синдром Грисцелли внезапно обнаружился у старшей дочери Насти. Это последняя фотография брата и сестры вместе (см. видео). Ему 3,5, ей 9. Потом разные больницы, длительные курсы химиотерапий у каждого. Мама лежала с сыном, папа - с дочкой. Ей становилось все хуже. Насте начали искать донора для пересадки костного мозга, но не успели. 8 декабря прошлого года девочка умерла. Ей было 13.

"Реанимация.… Весь период…. И реанимационная и больница…. Это невозможно передать…. Будто в какую-то яму падаешь и всё…. Тяжело…. Не тяжело, а невозможно", - говорит папа.

Теперь семья еще крепче сплотилась вокруг Алеши. Просто невозможно допустить, что они потеряют и его. Уже нашли донора - это будет сын папиной сестры, 22-летний Геннадий.

Трансплантация назначена на 6 октября. Ее проведут по квоте, бесплатно. Сразу после Алеше понадобятся сильнодействующие препараты, которые помогут его организму не отторгнуть донорские клетки. Курс стоит 1 миллион 975 тысяч 577 рублей.

"Видишь по телевизору, когда сборы проходит, все думаешь, обойдёт тебя, не будет ничего. А потом прошло время и оказалось, что у нас именно и не обошло", - говорит папа.

Прогнозов врачи не дают, кроме самого страшного - без трансплантации Алеша точно умрет. И если донорские клетки не приживутся - тоже.

"Мы очень хотим, чтобы наш ребёнок жил. Просим помощи. Никогда бы не попросили на себя бы. Я буду надеяться, что все будет хорошо", - говорит мама.

Алешина семья не строит планы на будущее, просто радуется его маленьким успехам. Недавно мальчик научился держать в правой руке фломастер. Родители робко верят в то, что все плохое в их жизни, наконец, закончится. И сын пойдет в школу. И сможет написать слово "мама".

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

Помочь просто: достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Алексея Гуцалова, программа 1260

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram