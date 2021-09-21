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"Ждем, что еще придумает": Наташу Королеву раскритиковали за историю про дочь на стороне

10:59
  • вторник
  • 21 сентября 2021

Пиарщики уверены, что певица старается привлечь к себе внимание очередной небылицей

Певица Наташа Королева любыми способами пытается вернуть популярность, не брезгуя выдумками. Такое мнение высказали специалисты по пиару, комментируя откровения звезды о подаренной другу яйцеклетке.
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В эфире одного из телешоу Королева заявила, что у нее есть внебрачная двухлетняя дочь — певица якобы подарила свою яйцеклетку другу нетрадиционной сексуальной ориентации, чтобы он смог познать радость отцовства.

Об этой тайне не знали даже самые близкие. После откровений знаменитости ее мать, муж и сын продемонстрировали изумление и шок. Однако не все поверили в подлинность рассказа Королевой и эмоций членов ее семьи.

Промоутер и организатор звездных туров Андрей Феофанов заявил, что перед зрителями разыграна классическая схема пиар-новости. Наташа уже не может собрать кассу своими концертами, поэтому пытается привлечь к себе внимание другими способами. Феофанов скептически оценил рассказ о внебрачной дочери — по его мнению, публика стала недоверчивой, поэтому сенсация долго не проживет.

С этим согласен руководитель пиар-проектов Юрий Борисов. По его мнению, история с ребенком из подаренной яйцеклетки шита белыми нитками. Борисов напомнил, что "бедная Наташа" не в первый раз оказывается в центре скандала: и бриллианты у нее "якобы воровали", и муж "изменял" с приглашенной актрисой, и пикантное видео с участием певицы оказывалось в интернете. Однако "новых хитов как не было, так и нет", поэтому "хоть обпридумывайся".

Музыкальный критик Сергей Соседов, напротив, склонен верить в историю Королевой, поскольку "она умная девочка и понимает: если выдумка вдруг вскроется, это будет огромный позор для нее, удар по репутации", сообщает News.ru.

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