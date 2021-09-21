В США рассказали о нехватке газа в Европе зимой

Россия якобы использует ситуацию в своих целях

Старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил о рисках дефицита газа для отопления в Европе.

Он рассказал, что холодная зима 2020 года и аномальная жара лета 2021 года опустошили хранилища Европы. Пополнить запасы мешают сокращение поставок из России и рост биржевой цены на газ, пишет "Коммерсант".

Все это приведет к тому, что в случае холодной зимы в ряде регионах не хватит ресурсов для отопления и газ придется распределять по квотам. Проблему заметит каждый, сообщил Хохштейн.

Советник отметил, что низкие поставки газа из России нельзя объяснить ничем, кроме политических игр. По его мнению, Москва пытается использовать ситуацию в Европе в пользу газопровода "Северный поток-2".

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