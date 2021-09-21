Московские коммунальщики отчитались о готовности техники к зиме

Для уборки города будет задействовано свыше 56 единиц техники

В Москве завершена подготовка коммунальной техники к осенне-зимнему периоду. Об этом во вторник, 21 сентября, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра уточнил, что для уборки города будет задействовано 19 тысяч единиц дорожно-уборочной коммунальной техники, 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники и 30 тысяч средств малой механизации. Вся техника прошла диагностику, в случае необходимости — ремонт и модернизацию, и полностью готова к работе.

Большая часть техники в Москве используется круглогодично. Перед наступлением зимы ее переводят в соответствующий режим эксплуатации. На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику установят навесное плужно-щеточное оборудование и распределители противогололедных материалов.

Кроме того, в Москве "расконсервируют" технику, применяемую только в зимний период: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки.

Уборочный транспорт оснащен устройствами ГЛОНАСС. Это дает возможность отслеживать его работу в режиме реального времени, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Петр Бирюков ранее сообщил, что при подготовке к зиме отопление включено почти в 100% жилых домов и социальных учреждений столицы. Все работы ведутся в соответствии с графиком.

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