В России за сутки выявили 19179 заболевших коронавирусом

Вылечились 15437 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 19179 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.



Скончались за сутки 812 человек, выздоровели 15437 заболевших.



Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 1926. В Московской области за сутки заболел 1101 человек, в Санкт-Петербурге - 1060.

За весь период пандемии в стране выявлен 7313851 случай инфекции. Умерли 199808 пациентов. Выздоровели 6526111 человек.

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