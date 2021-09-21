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МИД предупредил Турцию о последствиях непризнания выборов в Крыму

11:42
  • вторник
  • 21 сентября 2021

Позиция Анкары для Москвы неприемлема

Россия не оставит без внимания заявления Турции о непризнании выборов в Госдуму в Крыму.
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Анкара прекрасно знает, что Крым является суверенной частью России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманды, напоминания и одергивания, значит, они терпеливые", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".

Она подчеркнула, что подобные заявления властей Турции не идут на пользу двусторонним отношениям.

Ранее турецкий МИД опубликовал заявление, в котором говорилось, что результаты выборов в Госдуму применительно к Крыму "не имеют юридической силы для Турции", так как Анкара не признает присоединение региона к России.

В России 17-19 сентября прошли выборы в Госдуму. В нижнюю палату парламента по результатам обработки 100 % протоколов УИК прошли пять партий: "Единая Россия" (49,82%), КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия - За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%). Официальные итоги выборов ЦИК поведет в пятницу, 24 сентября.

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