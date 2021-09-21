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В российском Совбезе призвали США заплатить за разрушение экономик

11:47
  • вторник
  • 21 сентября 2021

Вашингтон должен отвечать за свои геополитические эксперименты, заявил Патрушев

США должны нести ответственность, в том числе финансовую, за разрушение экономик суверенных государств. Такое мнение во вторник, 21 сентября, выразил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
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По словам Патрушева, именно Соединенные Штаты являются основными зачинщиками беспорядка в мире. От каждого геополитического эксперимента Вашингтона страдает не только отдельно взятое государство и его народ — запускается цепная реакция, дестабилизирующая целые регионы, включая сам Запад.

Секретарь российского Совбеза заявил, что США и их союзники должны нести ответственность за разрушение чужих экономик, обострение межэтнических и политических проблем, активизацию террористических, экстремистских и других угроз.

В частности, Вашингтону надлежит обеспечить компенсации, превосходящие многотриллионные суммы, потраченные ими на подрыв стабильности по всему миру, отметил Патрушев в интервью "Аргументам и Фактам".

17 сентября президент России Владимир Путин заявил, что основную долю расходов по восстановлению инфраструктуры в Афганистане должны взять на себя США и страны НАТО, которые несут прямую ответственность за многолетнее присутствие в стране.

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