Вашингтон должен отвечать за свои геополитические эксперименты, заявил Патрушев

США должны нести ответственность, в том числе финансовую, за разрушение экономик суверенных государств. Такое мнение во вторник, 21 сентября, выразил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

По словам Патрушева, именно Соединенные Штаты являются основными зачинщиками беспорядка в мире. От каждого геополитического эксперимента Вашингтона страдает не только отдельно взятое государство и его народ — запускается цепная реакция, дестабилизирующая целые регионы, включая сам Запад.

Секретарь российского Совбеза заявил, что США и их союзники должны нести ответственность за разрушение чужих экономик, обострение межэтнических и политических проблем, активизацию террористических, экстремистских и других угроз.

В частности, Вашингтону надлежит обеспечить компенсации, превосходящие многотриллионные суммы, потраченные ими на подрыв стабильности по всему миру, отметил Патрушев в интервью "Аргументам и Фактам".

17 сентября президент России Владимир Путин заявил, что основную долю расходов по восстановлению инфраструктуры в Афганистане должны взять на себя США и страны НАТО, которые несут прямую ответственность за многолетнее присутствие в стране.

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