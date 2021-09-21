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Названо число москвичей, передумавших на онлайн-голосовании

12:09
  • вторник
  • 21 сентября 2021

Функция отложенного решения давала возможность изменить свой выбор

Около 300 тысяч москвичей, воспользовавшихся в ходе онлайн-голосования функцией отложенного решения, изменили свой выбор. Об этом рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
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По словам Костырко, передумали во время электронного дистанционного голосования примерно 15% избирателей, которые прибегли к функции отложенного решения. Она давала возможность в течение 24 часов (не позднее часа окончания онлайн-голосования и не чаще, чем через каждые три часа) вернуться к электронному бюллетеню и изменить решение. Последний сделанный избирателем выбор засчитывался в качестве окончательного.

Среди тех, кто воспользовался данной функцией, 85% избирателей голосовали два раза, отметил Костырко в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Однако был человек, сделавший это семь раз — речь идет о разработчике, который проверял работоспособность системы.

Ранее в столичном департаменте информационных технологий рассказали, что система онлайн-голосования в Москве в ходе выборов 17-19 сентября отработала без сбоев. При этом специалисты отразили более 950 кибератак на инфраструктуру дистанционного электронного голосования.

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