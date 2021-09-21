Испанские власти предложили привлекать туристов извержением вулкана

Решение подверглось критике

Министерство туризма Испании предложило привлекать туристов извергающимся на Канарах вулканом.

Глава ведомства Рейес Марот, назвала извержение на острове Ла-Пальма аттракционном и "чудесным природным зрелищем".

Инициатива министра встретила волну критики и негодования. Так, депутат Ана Орамас напомнила Марот, что извержение вулкана – это трагедия, а мэр Мадрида Хосе Луис Алмейда подчеркнул, что действия властей должны быть сосредоточены на решении проблем, а не на развлечениях.

Вспомнив, что лава разрушила более 100 домов и оставила эвакуироваться более 5 тысяч человек, Марот поспешила объяснить свои слова, заявив, что окажет поддержку пострадавшим, пишет AFP.

Извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове ЛА-Пальма, входящем в Канарский архипелаг, началось 19 сентября. Под землей скопилось много лавы, поэтому извержение может затянуться на недели или даже месяцы.

По последним данным, повреждены порядка сотни домов, пять тысяч человек пришлось эвакуировать. Лава идет со скоростью 700 метров в час. Это вряд ли приведет к человеческим жертвам, но потоки жидкого огня сносят все на своем пути.

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