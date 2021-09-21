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ОЭСР изменила прогноз по динамике ВВП России

12:36
  • вторник
  • 21 сентября 2021

Ожидаемый уровень инфляции также скорректирован

В 2021 году ВВП России увеличится лишь на 2,7%. Такие цифры приводятся в докладе Организации экономического сотрудничества и развития, опубликованном во вторник, 21 сентября.
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ОЭСР ухудшила прогноз по динамике российского ВВП в текущем году на 0,8 процентного пункта. В мае аналитики предполагали, что показатель вырастет на 3,5%. При этом прогноз на 2022 год, напротив, улучшен — с +2,8% до +3,4%.

Инфляция, ожидаемая ОЭСР по итогам 2021 года, будет на 0,2 процентного пункта выше прежнего прогноза и составит 6,1%. В 2022 году эксперты предсказывают инфляции на уровне 5,5%, что на целый процентный пункт превышает показатель из майского доклада.

Оценивая состояние мировой экономики, в ОЭСР констатировали превышение глобальным ВВП допандемийного уровня. По результатам года организация обещает рост показателя на 5,7%, в 2022 году — на 4,5%.

При этом аналитики отмечают, что во многих странах сохраняется отставание в объеме производства и занятости. Это особенно заметно в развивающихся странах, где уровни вакцинации от коронавируса остаются низкими, сообщается на официальном сайте Организации экономического сотрудничества и развития.

В июле главный экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что экономика России успешно восстанавливается от последствий пандемии. Рост ВВП в первом квартале 2021 года был увереннее ожидавшегося.

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